Людмила Поргина: "Если я не выйду за него замуж, то повешусь на этой люстре!"

Людмила Поргина была замужем трижды. Лишь однажды она встретила мужчину, с первого взгляда поняв, что он - тот самый и единственный.

Впервые Людмила Поргина пошла под венец, когда ей было 17 лет. "Мы вместе поступили в театральный институт, учились... Но все время внутри меня что-то свербело: "Не то, не то", - призналась артистка.

Вторым мужем Поргиной стал каскадер Виктор Корзун. Именно в то время артистка увидела на сцене Николая Караченцова и потеряла голову. "Он был такой музыкальный, подвижный, кудрявый, улыбка во все лицо", - припомнила актриса.

Тогда она посмотрела на люстру и дала клятву. "Господи, где ж ты был? Если я не выйду за него замуж, то повешусь на этой люстре!" - заявила сраженная Поргина.

Обстоятельства оказались на ее стороне. Николай Караченцов обратил на нее внимание и даже пообещал жениться, если она бросит мужа. Без лишних разговоров Людмила Поргина объявила супругу о расставании. Однако муж был вне себя, узнав о новой любви жены. Он увез артистку в лес и готов был уже с ней расправиться, но та не растерялась. "Зачем тебе такой грех на душу?" Он опомнился, довез до маминого дома и высадил. Я даже номер этажа в лифте нажать не могла — так трясло. Но внутри все ликовало: "Я свободна, и Коля — отныне мой единственный, самый любимый человек", - рассказала Поргина aif.ru.

Ради Караченцова актриса отказалась от карьеры и посвятила себя домашнему очагу. Она прекрасно осведомлена, что у мужа были романы, ведь он был "безумно обаятельный", но все равно артистка была счастлива.

"Мы поженились, и с тех пор каждый день был подарком. Даже когда он стал тяжело болеть. А 13 лет борьбы за жизнь не затмили счастья. Коля смотрел на меня, целовал, любил. Это счастье — встретить такого человека: одаренного, полного фантазий, эмоционального, заразительного. К нам постоянно приходили друзья, Максим Дунаевский жил рядом — они разучивали песни вместе. Максим за роялем, Коля поет, потом он берет гитару... Это был бесконечный концерт, сказка. Вся наша жизнь — один сплошной праздник", - заключила Поргина.

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