Нагнетание напряженности и действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом предупредил в четверг, 9 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, предполагать, что военное давление на Россию поможет выходу на мирное урегулирование, было бы крупной ошибкой. Эскалация ситуации приведет к тому, что российские бойцы будут создавать еще большую зону безопасности.

Также Дмитрий Песков высказался о заявлении из Вашингтона о том, что США могут предоставить Киеву лицензию на производство ракет Patriot. Политик заявил, что это "некие заблуждения в администрации Белого дома", сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался угрожать России, заявив, что альянс намерен "защищать наш образ жизни, нашу демократию, нашу территорию". Высказываясь в адрес России и ее лидера Владимира Путина, политик потребовал "не играть" с Североатлантическим альянсом, заверив в его исключительно оборонительной задаче.

При этом замглавы МИД России Сергей Рябков указывал, что Запад стремится сохранить киевский режим в качестве инструмента постоянного военного давления на Россию. Таким образом он выигрывает время для наращивания собственного военно-промышленного потенциала.