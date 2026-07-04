"Дай умереть как мне хочется": друг раскрыл шокирующую правду о смерти Андрея Краско

Андрея Краско нет в живых уже 20 лет. Актер скончался 4 июля 2006 года. У артиста на съемках сериала "Ликвидация" в Одессе произошел инфаркт. Ему было 49 лет.

Слава пришла к Краско после сорока. До этого параллельно с актерством Андрей был вынужден подрабатывать таксистом, шить джинсы, месить бетон на кладбище и вести дискотеки. А после "Агента национальной безопасности" роли посыпались на него как из рога изобилия. Краско горел на работе, менял женщин, а стресс запивал крепким алкоголем — вот сердце и не выдержало…

Как признался друг и арт-директор актера Вячеслав Смородинов, Андрей не только предчувствовал свою смерть, но и отказался от лечения. Незадолго до трагедии между народным артистом России Иваном Краско и его сыном состоялся непростой разговор. Отец пытался уговорить актера обратиться к медикам.

"Андрюшку моего лечить хотели, предлагали самую лучшую клинику, но он отказался", — сетовал Иван Иванович, от которого потом долго скрывали, что его сын примерно в то же самое время заявил приятелю: "Дай умереть как мне хочется". А спустя две недели случилось то, чего все так боялись – сердце Андрея Краско остановилось.

"За несколько дней до того, как Андрюшки не стало, я заметил, что он сильно одутловатый, поинтересовался его самочувствием". "Папа, я хорошо питаюсь", — как всегда с юмором ответил мне сын. Но я-то понял, что там дело вовсе не в питании", — делился потом безутешный Иван Краско.

Не может забыть о том страшном моменте и мачеха Андрея. Наталия Вяль прожила с Иваном Ивановичем много лет и стала невольной свидетельницей главной трагедии его жизни. Вяль отметила, что Краско-младший никогда не был "папенькиным сыном", все свои проблемы он решал самостоятельно. Наталия всегда считала, что Андрей – невероятно талантливый артист, которого режиссеры незаслуженно обходили стороной, пишет "МК"

"Но в основном Андрей выруливал сам. Работал в колумбарии на кладбище, шил в кооперативе сумки, джинсы… Это был дар — не перегибать, не шакалить как лошадь Пржевальского. Могу об этом судить, поскольку знала Андрюшу в жизни и видела на театральной сцене. В актерской игре Андрей своего папу превзошел", — отметила Вяль.