Муж шокирован размером пенсии Маши Распутиной: "Никто не верит"

Маша Распутина почти 30 лет счастлива в отношениях с бизнесменом Виктором Захаровым. Официально оформить союз певица и бизнесмен смогли лишь в прошлом году. Все это время Захаров пытался развестись с бывшей женой.

Сразу после свадьбы молодожены принялись приводить в порядок документы. И тут новоиспеченного мужа артистки ждал сюрприз.

Как рассказал Виктор "Московскому комсомольцу", он пошел в МФЦ с любимой, чтобы помочь ей оформить новый паспорт. Сотрудница центра, приняв документы, удивилась, почему Марии до сих пор не выплачивают пенсию. 62-летняя певица уже достигла соответствующего возраста, но, как призналась сама Распутина, не хотела тратить время на бумажную волокиту.

Захаров сам решил заняться этим вопросом, логично рассудив, что семье лишняя копеечка не помешает. Но выяснилось, что Маше выплаты вообще не положены. Мужу артистки пришлось разбираться и с этим, Виктор дошел до заместителя руководителя ведомства, и только тогда ошибку признали и пообещали все начислить.

Однако размер пенсии шокировал и Захарова, и саму Распутину. За 37 лет карьеры на большой сцене исполнительнице хита "Роза чайная" выбудут ежемесячно выплачивать всего восемь тысяч рублей.

"Я, кому ни скажу, что Марии начислили восемь тысяч рублей пенсии, все удивляются. Никто не верит. „Разве бывают такие пенсии?“ — спрашивают у меня", — заявил Захаров.

Впрочем, пока даже этих денег Распутина не получила. Виктор уверяет, что за полгода на счет певицы не пришло ни рубля.