МИД пригрозил ответить Италии на высылку двух военных атташе

Россия не намерена оставлять без должной реакции решение итальянских властей о высылке двух российских военных атташе. Об этом предупредили в четверг, 9 июля, в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Официальный Рим ранее объявил о расследовании уголовного дела о шпионаже. Фигуранты — четверо действующих военнослужащих и несколько отставных сотрудников разведслужб. Их обвиняют в действиях в интересах Москвы. На этом основании Италия решила выслать со своей территории двух российских военных атташе.

Однако МИД предупредил, что российская сторона даст соответствующий ответ. Подробности о конкретных мерах пока не раскрываются, сообщает РИА Новости.

Ранее российские власти отреагировали на недружественные шаги Румынии, включая решение объявить военного атташе России и его заместителя персонами нон грата, а также закрыть генеральное консульство России в Констанце.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил сформировать новый кодекс взаимоотношений с "западными партнерами", чтобы "без истерик и самобичевания" воспитывать в себе недоверие к западным элитам.