ВС России поразили логистические центры и объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ

Министерство обороны в рамках сводки о ходе спецоперации сообщило. что за минувшие сутки ВС России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.

Уничтожены более 15 военных ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР. Всего боевики за указанный период потеряли порядка 1385 военнослужащих.

Средства ПВО сбили 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотников ВСУ.

Накануне ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".