Россиян предупредили о риске подцепить "зуд купальщика" при отдыхе на воде

При купании в пресноводных водоемах с преимущественно стоячей или слабопроточной водой и большим количеством уток велик риск заразитьсяпаразитарным заболеванием под названием церкариальный дерматит. Оно также известно как "зуд купальщика".

Как поясняет Роспотребнадзор на своем официальном сайте, при церкариальном дерматите происходит поражение кожных покровов человека церкариями – личинками плоского червя (шистосомы). Церкарии не могут развиваться внутри человеческого организма и погибают в коже в течение нескольких часов, однако покраснение и пузырьки на коже с сильным зудом могут сохраняться до двух-трех недель.

Чтобы избежать инфицирования, россиян призывают купаться исключительно в специально отведенных для этого местах, где лабораторный контроль качества воды проводится регулярно. Контакт с водоплавающими птицами должен быть исключен. После водных процедур надлежит насухо вытереться, а дома — принять душ с мылом.

Ранее сообщалось, что у берегов Турции обнаружены ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus. Заболевание, вызываемое этими микроорганизмами, развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов, устриц и иных даров моря. Опасен и контакт с водой, содержащей возбудитель.

Планирующих провести отпуск в Индонезии — в частности, на индонезийском острове Бали — предупреждали о таящейся там опасности. В зоне большинства курортных территорий распространены различные природно-очаговые инфекции. Дополнительно ситуацию усугубляет акклиматизация.