Диана Шурыгина показала язык во время оглашения вердикта о помещении в СИЗО

Недавно подозреваемой в распространении порнографии Диане Шурыгиной (после замужества - Шляниной) запретили пользоваться интернетом и общаться со свидетелями. Она находилась под домашним арестом.

Однако звезда телешоу нарушила режим и ее отправили в СИЗО. Под стражей она проведет 11 суток, то есть до 19 июля 2026 года.

В момент оглашения вердикта Диана Шурыгина предстала в бледно-розовой толстовке. Образ завершали распущенные короткие темные волосы. Услышав решение о помещении СИЗО, вначале девушка тяжело вздохнула, а затем облизнула губы.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Отметим, что ей грозит от двух до шести лет лишения свободы за распространение материалов порнографического характера группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, Диана Шурыгина получила скандальную известность после участия в ток-шоу, где она, будучи 16-летней, обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании на вечеринке. В тот вечер она "выпила чуть-чуть, на донышке".

В результате Семенова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако благодаря адвокатам наказание удалось заменить на лишение свободы на один год и два месяца. После срока Парень вышел на свободу и занялся правозащитной деятельностью.

После ток-шоу Шурыгина с родителями переехала в Москву и в 18 лет вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина. Через год они развелись.