Режим ЧС ввели в центральном районе Дагестана, к юго-западу от Махачкалы, из-за масштабного наводнения. В опасной зоне - десятки поселений.

Обильное выпадение осадков привело к повышению уровня воды в горных реках до критической отметки. Оползни и сели разрушают дороги, мосты и жилые постройки. Серьёзно повреждена местная дамба, а также магистральная линия газопровода.

В Левашинском районе полностью перекрыта автомобильная трасса. Из зоны подтопления эвакуировали более 150 жителей. Организованы пункты временного размещения. МЧС направило дополнительную аэромобильную группу спасателей. Они оснащены плавсредствами, машинами высокой проходимости и другим необходимым для устранения последствий ЧП.