Путин провел встречу с главой ТПП Катыриным

Защиту интересов бизнеса внутри страны и за ее пределами обсудили сегодня Владимир Путин и президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на встрече в Кремле.

Организация объединяет экспертов и опытных предпринимателей - их привлекают к оценке нормативных актов и законопроектов. Специалисты дают заключения по документам, поступающим на рассмотрение в Госдуму, и вносят поправки. Интересы бизнеса отстаивают и в отечественных арбитражных судах - зарубежные инстанции принимают политически ангажированные решения. Большое внимание уделяют развитию семейного предпринимательства и борьбе с коррупцией.