Камилла Паркер-Боулз тайно прошмыгнула в паб после грандиозной стычки с принцем Уильямом

В Букингемском дворце снова неспокойно. Поговаривают, что Камилла Паркер-Боулз разругалась со своим пасынком принцем Уильямом. Скандал произошел из-за свадьбы Питера Филлипса, однако подробности пока не известны.

После стычки с сыном Карла III Камилла громко хлопнула дверью и покинула Лондон. Королева отправилась в деревню Пламптон в графстве Восточный Сассекс, где прошло её детство. Паркер-Боулз решила подлечить нервы вдали от родственников мужа.

Первым делом Камилла отправилась в паб. Визита королевы там не ожидали. Владельцы заведения были шокированы, но с удовольствием накормили жену Карла III обедом и налили ей пинту пенного.

Народ же пришел в восторге, от того, как Паркер-Боулз оказалась близка с обычными людьми. Мол, в стрессовый момент она просто захотела вспомнить юность и приехала в дом своего детства.

"Я видел вертолёт возле колледжа, когда проезжал мимо, и задумался, кто это мог быть"; "Такая обычная, настоящая"; "Я тоже всегда хочу домой после эмоциональных потрясений"; "Я выходил из паба, когда там началась какая-то суета, это, видимо, кто-то Камиллу уже заметил", — обсуждают жители Пламптона в соцсетях.