Активные фронтальные разделы высокого циклона с центром над Беларусью будут определять погоду в Центральной России с 10 по 12 июля.

Как рассказал Гидрометцентр России на своем официальном сайте, циклоническое преобразование приведет к усилению дождей в регионах Центрального федерального округа, включая Москву и Подмосковье.

Суммарное количество осадков в столичном регионе за период 10-12 июля может составить 45-60 миллиметров, местами — до 80 миллиметров. Гидрометцентр уточняет, что это составляет 50-90% суточной нормы июля для Москвы.

При этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала RT, что улучшение погоды в Москве следует ожидать лишь во второй половине июля.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец предупреждал, что в выходные 11-12 июля сработает эффект Фудзивары — так называют взаимодействие двух циклонов, оказавшихся на относительно небольшом расстоянии друг от друга. В итоге на Московский регион обрушатся аномальные ливни.

Тем временем климатические изменения и вызванные ими аномальные погодные явления в разных частях света напоминают девять кругов ада из "Божественной комедии" Данте. Ожидается, что июль продолжит "эти традиции", а грядущая зима обещает оказаться чрезвычайно снежной.