Агрессия как образ жизни: трагедия Людмилы Гурченко, которую она даже не замечала

Людмила Гурченко была признанной дивой кино и сцены. Однако у нее почти не было друзей.

Известно, что легендарная артистка обладала тяжелым, сложным характером. Некоторые вещи она говорила прямо, рубя сплеча. "Ненавижу дураков!" - как-то прямо сказала Гурченко.

Как утверждает телеграм-канал Champagne o’clock, в этих словах заключено устройство личности артистки, в которой "агрессия была образом жизни".

"Она не била физически — она уничтожала морально. Словами. Холодом. Молчанием. Враждой, которая годами вынашивалась и находила свой час. Люди с таким типом агрессии — они запоминают, фиксируют, ждут и бьют точно в цель, когда противник уже забыл о конфликте. Холодная месть. Завуалированная вражда", - рассуждает эксперт по матрице.

Очень показательна история отношений Людмилы Гурченко с единственной дочерью Марией Королевой. Ее воспитанием занималась бабушка. Актриса часто критиковала дочь, не замечая, что тем самым унижает. Они даже судились за квартиру. Говорят, именно Гурченко обвинила дочь в смерти единственного внука.

При этом актриса именно себя считала жертвой, причем совершенно искренне и до конца. "Она не могла видеть свою роль в том, что происходило. Она ненавидела дураков — но не замечала, что ее собственная жизнь изобилует конфликтами, разрывами, судами и потерянными связями. И каждую потерю она переводила в очередную обиду", - объясняет специалист.

Бесспорно, Людмила Гурченко была гениальной актрисой, но при этом человеком, который всю жизнь воевал с миром и в итоге проиграл главную битву - с собой.

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