Иран атаковал ракетами американские корабли у берегов Бахрейна

Иран нанес ракетный удар по кораблям ВМФ США. Об этом сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на представителей армии исламской республики.

В сообщении сказано, что иранские силы обстреляли крылатыми ракетами американские корабли у побережья Бахрейна. Отмечается, что в числе целей удара был эсминец ВМФ США. О возможных повреждениях военных кораблей США информации нет, передает ТАСС.

Ранее стало известно об американском ракетном ударе по железнодорожному мосту Актекехан в Иране. Этот мост – часть транспортного коридора, который активно используют Россия и Китай, сообщает агентство Fars. Сообщается, что после закрытия Ормузского пролива поток китайских грузов по этому маршруту утроился.