Дарья Донцова откровенно о борьбе с раком: "Я была абсолютно уверена, что меня вылечат"

Дарья Донцова столкнулась со страшным диагнозом в нулевых. У писательницы выявили рак молочной железы на поздней стадии. Создательница серии детективов про Евлампию Романову перенесла несколько операций и около 20 курсов химиотерапии.

"Я перестала считать эти химии на 18-й, их было больше. Я думаю, что меня спасла глупость с одной стороны. Я была абсолютно уверена, что меня вылечат, у меня не было никакого сомнения. Я верила в нашу медицину", — поделилась Донцова в интервью Константину Долгову.

Однако прогнозы врачей были безрадостные. Но писательница боролась за свою жизнь, выполняла все рекомендации медиков, и в итоге смогла добиться устойчивой ремиссии. Сейчас Донцова продолжает активно работать, ведет соцсети, встречается с поклонниками и поддерживает тех, кто проходит лечение против рака.

Писательница убеждена, что позитивное мышление и вера в выздоровление важны не меньше, чем лекарства. Дарья призывает всех онкобольных настраиваться на позитив и не слушать никого, кроме врачей

"Пройти через эту болезнь можно только четко понимая, что рак лечится. Не бродите по блогерам, вы можете нарваться на то, что вас морально убьет. Если меня вылечили, что мешает выздороветь вам при всех современных средствах?" — заявила Донцова.