Еврокомиссия выразила крайнее недовольство рекомендацией Международного олимпийского комитета снять ограничения с российских спортсменов по участию в соревнованиях.

Как заявила в четверг, 9 июля, представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, Брюссель остается привержен позиции о недопустимости участия россиян в международных спортивных и культурных мероприятиях, пока на Украине не будет "справедливого и долгосрочного мира".

В связи с этим Еврокомиссия "серьезно озабочена" решением МОК и просит отдельные спортивные федерации не допускать российских спортсменов до соревнований, цитирует чиновницу ТАСС.

Возмутилась решением МОК и министр культуры Великобритании Лиза Нэнди. Она заявила, что из солидарности с Украиной нельзя снимать с России запреты, а также голословно обвинила российских атлетов в нарушении антидопинговых требований.

Ожидаемое недовольство выразил киевский режим. Однако член Совета Федерации Александр Волошин предложил Украине "смириться с неприятной реальностью", которая заключается в том, что "международные соревнования без российских спортсменов теряют не только уровень конкуренции, но и собственную убедительность".