Российские власти делают все необходимое для защиты страны. Руководство России, соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: все необходимое делается и для защиты от зенитных ракетных комплексов Patriot. Песков прокомментировал "Вестям" сообщения о том, что США намерены передать Украине лицензию на производство ЗРК Patriot.

Что касается декларации последнего саммита НАТО, в которой альянс подтвердил статус России как основного противника, то в этом нет ничего нового. НАТО и создавалась как инструмент для конфронтации, наша страна изначально была главным противником организации, напомнил Песков. Это обязывает Москву быть сильной и уверенной в себе, заявил пресс-секретарь президента.