Российских пятиборцев вернули на международные старты

Российские пятиборцы возвращаются на международные соревнования. Международный союз современного пятиборья снял с россиян все санкции, сообщил министр спорта России и глава российского Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.

Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) в начале этого года разрешил российским спортсменам в возрасте до 19 лет выступать на всех турнирах с флагом и гимном. А вот российские пятиборцы старшего возраста до сих пор могли соревноваться только в нейтральном статусе, передает ТАСС.

Дегтярев напомнил, что 8 июля все ограничения в отношении спортсменов из России отменила волейбольная федерация. Сегодня снял все санкции с российских спортсменов UIPM, ранее аналогичное решение принял Международный олимпийский комитет. Министр уверен, что процесс будет продолжаться.