Минобороны получило партии новых современных истребителей

Министерство обороны получило партии новых современных истребителей, которые изготовила Объединенная авиастроительная корпорация. Машины прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний.

Сверхманевренные Су-30СМ2 после глубокой модернизации получили мощную РЛС, которая способна "видеть" значительно дальше и точно поражать широкий спектр целей, не заходя в зону действия ПВО противника. А многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 является лучшим в своем классе, что в частности подтвердило его боевое применение во время СВО.

Сообщается, что самолеты уже отправились к местам несения службы.