Лепс оконфузился в Санкт-Петербурге: принял святыню за кусок тряпки и вытер пот

В Санкт-Петербурге проходит музыкальный фестиваль "Белые ночи". Первый вечер был посвящён "Звездам хайпа". На сцену вышли артисты, о которых больше всего горят. Хедлайнером вечера стал Григорий Лепс, который пел и сольно, и в дуэтах.

Один из номеров обернулся конфузом. Лепс перед тем как спеть с Юрием и Владимиром Киселёвыми, Лешей Свиком и Akmal’ объявлял имена исполнителей, а организаторы шоу выносили дополнительные микрофоны. Когда техперсонал установил на сцене оборудование для Akmal’, Григорий Викторович заметил, что к стойке привязан платок. Лепс решил, что это тряпка, которой он может смахнуть пот со лба, и тут же сделал это.

Зал в этот момент ахнул. Дело в том, что верные поклонники Akmal’ знают, что платок на микрофоне имеет сакральный смысл для молодого музыканта. Это амулет, талисман, оберег, святыня, которую певец бережет и почитает.

"Этот аксессуар, закреплённый на стойке, важен для молодого артиста как память о его покойной бабушке. Та всегда ходила в платочках и любила покупать их на рынках, поэтому платок для Akmal’ является символом её незримого присутствия рядом. А ещё это символ национального подтекста – 22-летний Акмаль Абдулхалитович Ходжаниязов, как на самом деле зовут исполнителя, гордится своими корнями", — пишет Metro.

Григорий Лепс не знал таких подробностей о юном коллеге, вот и решил, что "тряпка" висит для удобства артистов. "Хорошо хоть не высморкался, а он ведь мог!" — сокрушается журналист Феликс Грозданов.