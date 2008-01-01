Бывшая жена спокойно отреагировала на слова Тарасова об обиде на дочь Ангелину, а Костенко в бешенстве

Дмитрий Тарасов впервые стал отцом 17 лет назад. Первенца футболисту родила Оксана Пономаренко. Пара была в браке с 2008 по 2011 год. После развода девочка живет с мамой.

Тарасов же пережил еще один развод и теперь счастлив в браке с Анастасией Костенко. Супруги воспитывают четверых детей. И, как признался сам футболист, в с дочкой от первого брака он не общается. 17-летняя Ангелина в один момент перестала идти на контакт с папой.

Что именно произошло, Дмитрий объяснять не стал, однако намекнул, что старшей дочери не очень нравится проводить время с Анастасией Костенко и совсем маленьким братьями и сестрами.

Мама Ангелины, услышав такое, опешила. Пономаренко оставила ироничный комментарий на своей странице в соцсети. "Каждый раз, когда кажется, что человечество стремительно катится в бездну, я абстрагируюсь, закрываю глаза и повторяю: „Это постмодернизм“", — написала Оксана.

Хоть первая жена Тарасова и не стала устраивать разборки и скандалить, пользователи Сети сделали это за нее. Народ разнес в пух и прах интервью Тарасова. В итоге Костенко пришлось оправдываться и записывать видеообращение. Анастасия заявила, что тоже является ребенком разведенных родителей, и она общалась с папой, несмотря ни на что. При чем тут это, народ не понял, хейт достиг таких высот, что многодетная мама не сдержалась.

"Каждый любит залезть не в свое дело и сказануть по теме, которая не касается и не совсем достоверна. Следите за своей жизнью, не собираюсь обсуждать личные темы мужа непонятно с кем. Сами придумали, сами осудили, сами ответили за чужой грех", — вспылила Костенко.