В Киеве избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве "киллерши из Монако"

В Киеве избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве Анастасии Березовской, которая покушалась на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Суд арестовал сотрудника Главного разведывательного управления Украины Владислава Реута на два месяца без права внесения залога.

Ранее он дал признательные показания. Правда, позже заявил, что убил женщину другой бывший полицейский - Виталий Жикович.

А во Львове установили личность мужчины, напавшего на замначальника одного из районных управлений полиции во время массовой акции против ТЦК. Чашу терпения горожан переполнила попытка насильственной мобилизации 20-летнего молодого человека прямо на улице. По официальным данным, участие в стихийном протесте приняли около 200 человек.