ФСБ устроила судьбу задержанной вместе с хозяйкой корги

Переживавшие за судьбу собаки породы корги, которую задержала ФСБ вместе с готовившей теракт хозяйкой, могут с облегчением выдохнуть. В приют питомца сдавать никто не будет, успокоили читателей сотрудники Федеральной службы безопасности России.

Сотрудники ФСБ 9 июля задержали уроженку Ростовской области. По указанию знакомого, работавшего на спецслужбы Украины, девушка сняла квартиру в Москве и вела наблюдение за высокопоставленным военнослужащим Минобороны России, в отношении которого готовился теракт. Во время задержания 25-летняя гражданка была с собакой породы корги, питомца увезли вместе с хозяйкой.

В ФСБ сообщили изданию KP.RU, что корги уже нашли новый дом и надежных хороших хозяев. В приют ее сдавать не собираются. В спецслужбе напомнили, что ранее один из сотрудников ФСБ приютил черную овчарку, владельца которой задержали во время операции "Паутина".