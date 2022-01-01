"Последний шанс на мир": Трамп повторил ошибку Байдена

Дональд Трамп повторяет серьезную ошибку, допущенную его предшественником, 46-м президентом США Джо Байденом. Байден осенью 2022 года не прислушался к совету занимавшего в то время пост председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, который рекомендовал активно добиваться дипломатического урегулирования. Игнорирует такие советы и нынешний американский лидер, пишет обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Дэй.

Марк Милли в свое время предупреждал Байдена, что в ближайшие месяцы положение Украины на поле боя – а значит, и ее переговорные позиции - скорее всего, ухудшится. Однако Байден последовал совету других помощников, которые высказывались против переговоров.

В итоге Милли оказался прав относительно развития событий в войне, говорится в статье.

Издание подчеркивает, что сейчас относительно благоприятный момент, чтобы попытаться взять на себя инициативу в дипломатической сфере. Тем более, что Трамп сократил прямую военную помощь Украине со стороны США, а Европа взяла на себя основную нагрузку – так что Вашингтон в большей степени подходит на роль посредника, чем это было при Байдене. Однако Белый дом, видимо, придерживается другой позиции.