Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на пятницу, 10 июля, 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Азовского моря.

В Запорожской и Херсонской областях после попыток украинских националистов ударить по ключевым энергетическим объектам нарушено энергоснабжение. Сроки восстановления электроснабжения зависят от оперативной обстановки.

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае в результате падения обломков дронов начался пожар. По предварительной информации, люди не пострадали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что киевский режим охотится на людей, особенно на детей, в том числе своими атаками дронов. Именно этим продиктовано решение украинских властей "встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка", отмечала чиновница, имея в виду гибель маленького мальчика при налете БПЛА.