Появились новые данные о ходе СВО

Вооруженные силы России нанесли новые удары по украинским тылам. Это ответ на террористические атаки ВСУ по нашим гражданским объектам. Прошедшей ночью воздушная тревога была объявлена по меньшей мере в четырех регионах. Поражены военные цели в пригороде Днепропетровска и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В зоне спецоперации по всем фронтам идет наступление.

На Константиновском направлении мощную огневую поддержку штурмовикам оказали артиллеристы. Несколько выстрелов - и опорник боевиков, оборудованный в одном из зданий Алексеево-Дружковки, ликвидирован. На кадрах объективного контроля видно точное попадание в заданный квадрат.

Не дают врагу поднять головы расчеты войск беспилотных систем. Вот кадры с Краснолиманского направления. Ударные дроны, оснащенные осколочно-фугасными боеприпасами, взмывают в небо и следуют точно к обозначенной цели. Стремительная атака - и неприятельские позиции взорваны.

А это уже наши стрелки в ДНР бьют по вражеским беспилотникам. На вооружении мобильных групп - крупнокалиберные пулеметы, винтовки и автоматы. Высокопроходимые багги идут на предельно высокой скорости, не позволяя противнику обнаружить огневую позицию.