Рискуя жизнью, спас сослуживцев: новые подвиги героев СВО

Новые примеры героизма наших бойцов в ходе спецоперации. Сержант Андрей Белов спас жизни трём военнослужащим, раненым в результате артобстрела украинских боевиков. Рискуя жизнью, он оказал пострадавшим первую медицинскую помощь и передал их группе эвакуации.

Рядовой Алексей Ибрямов, действуя в составе штурмовой группы, во время захвата вражеских позиций попал под пулемётный огонь. Используя особенности городской застройки, он обошёл огневую точку с фланга и самодельным взрывным устройством уничтожил её вместе с расчетом.