"Призыв к подчинению": Поведение Трампа на саммите НАТО ужаснуло Европу

Высокий уровень напряженности среди союзников по НАТО выявил саммит в Анкаре. Президент США Дональд Трамп, отбросив всякую дипломатию, обрушился на Испанию, поднял вопрос о Гренландии и упрекнул европейских союзников в том, что они не поддержали американскую операцию против Ирана, пишет The European Conservative.

Трепет европейских лидеров вызвало заявление американского лидера о том, что Штаты остаются в составе альянса, но больше не будут соглашаться оплачивать политические и военные расходы без взаимного стратегического сотрудничества. Как отмечает издание, для ЕС это прозвучало как призыв к подчинению. Саммит превратился в сеанс принуждения к дисциплине внутри блока, от которой многие уже успели отвыкнуть.

Трамп 7 июля признался, что испытывает разочарование в НАТО и мог бы пропустить мероприятие, если бы оно проходило не в Турции. Американский лидер ранее заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из военного блока.