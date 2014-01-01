Под стражу на 60 дней без права на залог: приговор Владислав Реут выслушивает спокойно. Правда, пряча лицо под капюшоном. С журналистами разговаривать не стал. Отвечал только на вопросы судьи: "Мы забрали гражданку Березовскую. Она села на заднее правое сидение - пассажирское. Жикович показывал мне направление: куда ехать. Он при мне сказал Березовской, что пока мы будем делать тебе новые документы, ты побудешь в безопасном месте".

После чего женщину вывезли в лес и убили выстрелом в спину. На курок нажимал Виталий Жикович - его тоже отправили под стражу. Это у него в подвале была найдена пыточная комната.

Про Жиковича известно не много: до 2020-го трудился обычным полицейским в Киевской области, затем перешел на службу в СБУ. Сейчас, впрочем, по словам адвоката, он там больше не работает. Основная версия защиты - подсудимых подставили. И Реут, и Жикович якобы выполняли приказ сверху.

Расправа над Анастасией Березовской всколыхнула западную прессу едва ли не сильнее покушения на олигарха Ермолаева в Монако. Киевский режим оказался в неприятной ситуации.

"Этот скандал может дорого обойтись Киеву в политическом плане. Любые доказательства, связывающие сотрудников украинских спецслужб со взрывами на европейской территории, нанесут серьезный ущерб, особенно учитывая, как Владимир Зеленский изо всех сил стремится заручиться поддержкой Запада", - пишут СМИ.

Впрочем, вопросы к действиям властей давно возникают и внутри самой Украины. Один из крупнейших районов Львова, разгневанная толпа окружила автомобиль сотрудников ТЦК. В военкомов летят камни и палки. Слышна даже стрельба. Чашу терпения местных жителей переполнила ситуация с задержанием 20-летнего парня. Вот кадры его принудительной мобилизации. Видно, как человек в форме нападает сзади и начинает избивать. Удар поставленный: военком - известный в городе тренер по единоборствам.

Бунт во Львове уже называют тревожным звонком для киевского режима. Жителей западной Украины стараются мобилизовать поменьше. Поэтому и бусификация происходит гораздо реже. И любой подобный случай - резонансный. Минобороны страны призывает к ответственности ТЦК, а вот украинские националисты призвали полностью зачистить мятежный район Львова, а всех мужчин призывного возраста принудительно послать на фронт. Предложили даже разрешить военкомам по всей стране открывать огонь в случае сопротивления.

В попытке убедить в собственной победе генералы ВСУ готовы на все, даже выставить тех, кто не хочет становиться пушечным мясом, предателями родины. Вот только простые солдаты говорят, что ситуация на передовой диаметрально противоположная: "Я не знаю, где мы перехватили инициативу, просто на некоторых направлениях прошла волна пиар-активности, но со временем она вернется. На Славянском направлении российское наступление не останавливается с момента падения Северска. Константиновку защищают крайне истощенные бригады. На Гуляйполе об инициативе и речи нет, особенно когда подтянулись свежие силы".

Но при этом - никакого перемирия, заявляют в местном ВПК. Иначе не видать Украине западных денег как своих ушей.

"Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению. Переговорные решения, причем при гарантии Запада, были достигнуты в 2014 году, в 2015 году, в 2019 году. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом. Они оказались ложными. Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, мы больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", - заявил Сергей Лавров.

Плохие новости приходят из Берлина. Парламент Германии проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и Patriot. Как ни пытался канцлер Мерц давить на то, что пояса теперь надо затягивать не только во имя Киева, но еще и чтобы порадовать Трампа, не вышло.

"Вы разгоняете военные расходы до астрономических высот, хотя безопасность Германии от этого ничуть не выигрывает. Своей политикой вы служите не Германии, а обеспечиваете себе высокооплачиваемую должность после ухода из политики, оставив после себя выжженную землю", - заявила Алиса Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии".

Совсем крамольные для Киева вещи звучат в Эстонии. Там предложили лишить временной защиты в ЕС всех военнообязанных украинских беженцев, раз уж киевские власти неоднократно заявляли, что им нужны людские ресурсы.