Удары ВВС США не напугали иранцев, пришедших проститься с Али Хаменеи

Новая атака вооруженных сил США на Иран стала еще более массированной, чем накануне.

"По меньшей мере 8 взрывов прозвучали в Бандар - Аббасе. Снаряды также попали в торговый порт Сирик. Как и прошлой ночью, эти пираты снова атаковали его", - сообщил Хоссейн Эждахай, корреспондент государственного телевидения Ирана.

Сводки иранское телевидение обновляло каждые полчаса. Под ударами - остров Абу-Муса в Персидском заливе, города Конарак, Сирик, Джаск, Аккала. В Центральном командовании США заявили: целями были военные объекты Ирана. Но пострадали мирные объекты и простые граждане. Осколки снарядов повредили здание больницы в городе Чабахар.

Поврежден железнодорожный мост в северной провинции Голестан. Сооружение является частью транспортного коридора из Ирана в Россию и Китай. В Бушере крылатыми ракетами поражен рыбный порт, погибли два человека. Под удар попала и строящаяся в этом районе АЭС, где работают российские специалисты.

Наблюдатели задаются вопросом, насколько оправдано столь мощное "наказание", как его называют в США, за якобы атаку Ирана на три танкера в Ормузском проливе во вторник? Источник этой атаки, кстати, так и не был официально подтвержден. Но для Вашингтона это, судя по всему неважно. Ведь главная цель по большому счету - полный контроль над проливом.

"Мы нанесли очень сильный удар - в 20 раз мощнее, чем раньше. И будем делать так каждый раз в ответ на их атаки. У нас много способов победить, хотя мы уже победили в военном плане. Некоторое время назад мне звонили из Ирана. Честно говоря, они немного сумасшедшие и слегка вышли из-под контроля, но очень сильно хотят заключить сделку. Не знаю, достойны ли они этого и будут ли соблюдать условия", - сказал Дональд Трамп.

Кто вышел из-под контроля - это еще вопрос. Израиль продолжает наносить удары по Ливану, а ведь их прекращение было одним из условий сделки.

Торопясь заключить эту сделку, США, судя по всему, слишком легкомысленно отнеслись и еще к одному ключевому требованию Тегерана.

"Ормузский пролив откроется только на иранских условиях. США до сих пор не понимают, что запугивание и нарушение обещаний больше не останется без последствий", - заявил Мохаммад-Багер Галибаф, спикер парламента Ирана.

В ответ на американскую агрессию Иран минувшей ночью нанес удары по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. И это были именно точечные удары. Инфраструктура и мирные жители этих стран не пострадали, хотя в городах и включили сирены. В то же время сколь неизбирательны американские удары, мир убедился еще в самом начале кампании, когда в Минабе погибли более 150 иранских школьниц. А общее число жертв конфликта приближается к 6000.

В городе Мешхед похоронили бывшего духовного лидера Ирана. Государственное телевидение впервые показало кадры разрушенной резиденции Али Хаменеи. Пощание прошло лишь четыре месяца спустя после его гибели из-за непрекращавшихся американских атак. И даже их возобновление не остановило миллионы иранцев от посещения церемонии прощания.