По Калининградской области прошелся сильнейший шторм за последние 50 лет

С вершин гор, постепенно набирая силу, вода вперемешку с камнями и глиной несется вниз. Жители этого дагестанского села вовремя покинули дома. И уже из безопасного места наблюдали за тем, как селевой поток уничтожает все, что им дорого.

Накануне в Дагестане прошли мощные ливни. Они и стали основной причиной паводков. Уровень воды в реках резко увеличился. Бурные потоки повредили опоры мостов, размыли и местами полностью разрушили дороги. Например, на одном из участков трассы десятки водителей оказались в опасной ловушке. Вперед не проедешь, назад не сдашь. С обеих сторон путь им закрыт естественной преградой в виде гигантской насыпи из камней и глины. Остается только ждать спасателей.

На тех трассах, которые повреждены стихией, выстраиваются пробки. Водители ждут, когда дорогу отремонтируют и можно будет ехать дальше. Сотрудники ДПС советуют не создавать очереди, а использовать альтернативные маршруты. Если таких нет, то поездку, конечно, придется отложить.

Ситуацию усугубил прорыв дамбы в Кайтагском районе. Она частично разрушилась из-за подъема воды в реке Уллучай. По некоторым данным, в результате разгула стихии более 60 поселков отрезаны от транспортного сообщения, в некоторых населенных пунктах нет электро- и газоснабжения.

Наиболее сложная ситуация в Гергебильском районе, там введен режим ЧС. Спасатели эвакуируют местных жителей и доставляют их в пункты временного размещения. Сейчас одна из основных задач - как можно быстрее расчистить дороги и восстановить транспортные связи.

Кадры из самого западного региона России - Калининградской области. Здесь бушевал сильнейший шторм за последние 50 лет. Волны - высотой до пяти метров, а скорость ветра достигала 34 метров в секунду. В Зеленоградске пострадала набережная - разрушены несколько кафе. В Светлогорске повалены деревья и дорожные знаки. В самой столице региона десятки поврежденных частных домов и автомобилей. Были перебои с электроснабжением.

Сейчас Калининградская область восстанавливается после непогоды. А мощный циклон "Бернадетт" уходит на восток и уже в субботу-воскресенье накроет Москву. Столицу ожидают ливни, град и шквалистый ветер.