Поддержка Дагестана и Чечни стала одной из основных тем заседания правительств

Поддержка Дагестана и Чеченской Республики стала одной из основных тем заседания правительства, которое провел глава кабмина Михаил Мишустин. В результате весенних паводков в регионах сильно пострадала инфраструктура и имущество многих жителей.

"По поручению президента незамедлительно приступили к оказанию всей необходимой помощи. Ранее направляли республикам средства, в том числе на строительство и восстановление образовательных учреждений – детских садов, школ, колледжей. Сегодня рассмотрим вопрос о предоставлении ещё свыше 4,4 млрд рублей. Основной объем средств предусмотрен для выплат на капитальный ремонт жилья. Остальные – для приобретения нового. Важно, чтобы люди как можно скорее привели в порядок свои дома, имущество и вернулись к нормальной, привычной жизни", - отметил Мишустин.

Еще одно важное решение - два миллиарда рублей дополнительно будет выделено на докапитализацию Фонда развития промышленности. Средства помогут обеспечить финансирование уже имеющихся программ и расширить портфель не менее чем на пять перспективных проектов.

Также на заседании обсудили развитие агропрома. Премьер обратил внимание на рост производства зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля. В государственный реестр включили 44 новых сорта и гибрида сельскохозяйственных растений. В некоторых регионах уже начался сбор урожая - и премьер призвал обеспечить фермеров необходимым объемом топлива.