Владимир Зеленский совершенно не задумывается о далеко идущих последствиях своих преступных действий. Киевский режим продолжает играть с огнем, и ему в этом постоянно потакают, заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

Как сказала дипломат на заседании Совбеза ООН, все инакомыслящие люди на Украине уже убиты, сидят в тюрьме или уехали. При этом в Европе говорят о мире, гуманности и защите гражданских лиц, однако но за этой лицемерной риторикой давно уже невозможно скрыть то, что они являются непосредственными участниками конфликта вокруг Украины. Элементы их стратегии – поставка денег, оружия, боеприпасов, разведданных, целенаведение, подготовка военных и логистика. А также торпедирование любых ростков мирных переговоров.

Евстигнеева подчеркнула: западные страны стремятся нанести максимальный ущерб России руками украинцев. Им все равно, сколько гибнет людей и в России, и на Украине, их не останавливают ни кровь мирных жителей, ни гибель женщин, стариков и детей. В то же время, секретариат ООН применяет двойные стандарты, в организации не осуждают напрямую атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре и теракты в отношении мирного населения на территории России, приводит слова и.о. постпреда ТАСС.