Европейские лидеры испугались оружия: лучше воевать чужими руками

Доброе слово и револьвер, как известно, работают эффективнее, чем одно только доброе слово. Лидеры грозного альянса НАТО, погрозив кулаком России и станцевав перед Дональдом Трампом, перед отъездом из Анкары получили от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сувениры с намеком.

Намек понятен, быть во всеоружии. Пленных не брать. Отстреливаться до последнего патрона. Зря что ли воздух сотрясали. Но боевой дух европейцев оказался так себе. Премьер Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Джеттен заявили, что пока оставят пистолеты в Турции, чтобы их вывели из боевого состояния, прежде чем везти револьверы на родину. Вот и дари после этого боевое оружие таким воякам.

Европа живет под своим старым лозунгом – "хочешь мира, готовься к войне". Только оружие сама в руки брать побаивается. Пассионарная Америка существует в другой реальности.

Эрдоган уловил дух времени. Мир живет по правилам Аль Капоне. Только Европа предпочитает воевать чужими руками и в атаку не ходить. А вот Америка хоть револьвером, хоть боевым топором готова орудовать. Вспомним кадры с будущим главой Пентагона питом Хегсетом на каком-то празднике.

В общем, перед лицом выдуманной российской угрозы европейцы оказались недостойны боевых подарков Эрдогана. В соцсетях с недоброй иронией пишут, что у лидеров НАТО явно капсюль отсырел, а Эрдогану дают совет: надо было выдать им по одному патрону. Больше и им не понадобится. У них в действительности все не так, как на самом деле.