Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва больше не будет верить Западу в том, что он хочет переговорных решений по Украине.

Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, слова которого приводит ТАСС, Запад имитирует готовность к переговорам по Украине. И, более того, сейчас уже стал открыто выставлять России ультиматумы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине за последние недели удалось достигнуть хорошего прогресса. И при этом поддержал удары Киева по объектам энергетической инфраструктуры в глубине России.

Вместе с тем президент Чехии Петр Павел сказал, что у Украины есть два месяца, чтобы положить конец боевым действиям против России, в противном случае киевскому режиму грозит масштабная эскалация. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".