Бундестаг воспротивился поставкам ракет Taurus и Patriot на Украину

Документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, не приняли в парламенте ФРГ. Бундестаг проголосовал против предложения передать Киеву ракеты Taurus и Patriot.

Проект закона внесла на рассмотрение парламента Германии партия "Зеленые". Второй пункт документа предполагал поставку крылатых ракет Taurus из запасов бундесвера в максимально возможном объеме.

Пятый пункт того же проекта предусматривал размещение в ФРГ заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot PAC-2 для Киева. Однако парламентариев идея не вдохновила. За проект проголосовали 79 депутатов, а 510 парламентариев – против, передает РИА Новости.