Из-за непогоды в столице городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. Метеорологи предупредили, что с 10 по 12 июля включительно в регионе ожидаются дождь, ливень, гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Синоптики утверждают, что погода начнет портиться в ночь на пятницу. Жителей столицы просят быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, быть аккуратнее на дорогах и избегать резких маневров.

Как отметили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, в местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника. Идут работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. На круглосуточном дежурстве - аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.