Политолог Суслов о конфликте в Иране: Трамп находится в тупике

С чего вдруг президент Америки Дональд Трамп нарушил статус-кво, и решил вновь наносить удары по Ирану? И как новый план умиротворения Тегерана отразится на рейтинге главы Белого дома и партии республиканцев?

На эти и другие вопросы ведущего программы "События. 25-й час" Алексея Фролова ответил Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики.

"Трамп находится в тупике. С одной стороны, он очень не заинтересован в возобновлении полномасштабной войны в том виде, как она велась в марте-апреле. Эта война крайне непопулярна в США. С другой стороны, Трампа категорически не устраивает сложившийся статус-кво", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео