Москва представила в ОЗХО новые данные о химоружии Украины

Россия представила в ОЗХО очередную порцию информации о нарушениях Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия. Москва ожидает от технического секретариата организации и государств - участников конкретной реакции на информацию о применении украинской армией токсичных химикатов, заявил российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

По данным российского постпреда, ВСУ используют токсичные химикаты, отравляющие вещества, а также химические средства борьбы с беспорядками. В частности, передана информация об обнаружении на украинских позициях в ДНР дымовых гранат с хлорпикрином. Кроме того, дроны с самодельными боеприпасами с тем же веществом атаковали здание школы в ДНР.

Тарабрин подчеркнул, что страны Запада поставляют Киеву химикаты "чувствительного характера". Кроме того, западные службы предоставляют украинской стороне разведданные для нанесения ударов по объектам химической промышленности. Они же курируют подготовку террористических актов против российского мирного населения, передает ТАСС.