Зеленский объявил о скором создании украинской противоракетной системы

Владимир Зеленский объявил о скором появлении у Украины собственной противоракетной системы. Уже есть название – "Фрея", и она будет создана при условии помощи со стороны европейских стран.

Глава киевского режима раскрыл и некоторые характеристики супероружия. По словам Зеленского, оно должно быть аналогом системы Patriot - но с более массовым производством и более низкой ценой.

Ранее украинский лидер анонсировал получение от США нового пакета военной помощи. В него будут включены ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Вдобавок американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре пообещал Зеленскому передать Киеву лицензию на производство этих ЗРК.