Церемония погребения погибшего верховного главы Ирана аятоллы Али Хаменеи завершилась в его родном иранском городе Мешхеде, сообщает агентство ТАСС. Его тело захоронили в мавзолее Имама Резы



До начала церемонии иранцы скандировали "Смерть Америке" и требовали возмездия за смерть Хаменеи, пишут СМИ.



Первое масштабное траурное шествие в рамках многодневной церемонии прощания с Али Хаменеи прошло в центре Тегерана 3 июля.



США и Израиль начали военные действия против исламской республики 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке. В этот день и погиб Али Хаменеи.