Глава киевского режима Владимир Зеленский попытался шантажировать страны НАТО перспективой обладания Киевом ядерным оружием, но его проигнорировали. Об этом заявила Мария Захарова, комментируя украинский кризис.



Она также отметила, что неонацизм на Украине, стремление героизировать фашистских приспешников, переполнили чашу терпения и Варшавы



О чем еще сообщила официальный представитель МИД РФ:



— ВСУ сознательно "охотятся" на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их дроновым атакам;



— Страны, поставляющие оружие Киеву, де-факто становятся соучастниками финансирования терроризма;



— Режим Зеленского пытается усилить террор против мирного населения России для демонстрации Западу якобы эффективности применения их оружия;



— Саммит НАТО в Анкаре был унизительным для Зеленского, чьи желания по поставкам оружия в альянсе исполнять не стали;



— За минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 308 мирных жителей.