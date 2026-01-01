Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась более чем на 65 тысяч гектаров, сообщает лесопожарный центр региона.



"По оперативной информации на 07:24 (03:24 мск) 10 июля 2026 года на территории края действует 88 лесных пожаров на общей площади 69 619,3 гектара. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 1 004 человека, задействовано 2 единицы техники", — говорится в сообщении.



Утром 9 июля в Красноярском крае действовало 155 пожаров на площади 134,8 тысяч гектаров. Возгорания были в шести округах региона, там ввели режим ЧС.



Однако на данный момент в регионе всё ещё сохраняются высокие классы пожарной опасности.