Намеки предводителя киевского режима Владимира Зеленского в адрес западных спонсоров на то, что Украина хотела бы заполучить ядерное оружие, были проигнорированы на саммите НАТО. На это указала в пятницу, 10 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как напомнила чиновница, незадолго до саммита Зеленский жаловался в интервью на то, что "у нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе", а "в клубе тех, на кого можно напасть". Этот недвусмысленный намек на то, что Киев считает ядерный арсенал гарантией безопасности для своего режима, не был принят: никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался.

Итоговая декларация саммита стала для Зеленского главным разочарованием, поскольку не содержит даже намека на вероятное вступление Украины в НАТО, а мечты на получение долгосрочной военно-финансовой помощи провалились, подчеркивается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Ранее МИД России уже комментировал мечты Зеленского о ядерном оружии. Когда главарь киевского режима признался в интервью, что заполучил бы такой арсенал "с удовольствием", внешнеполитическое ведомство указывало: утративший легитимность президент Украины признался в том, о чем Лондон и Париж упорно молчат.

Тем временем зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что часто напоминает о реальности ядерного конфликта, способного привести к концу света. Политик объяснил, что часто упоминает страшащий многих сценарий, поскольку, "к сожалению, он реально возможен".