В кабмине объяснили, что поможет продлить жизнь

Есть комплекс факторов, способных увеличить продолжительность жизни человека на 10-15 лет. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По словам замглавы правительства, при обсуждении способов продлить жизнь важна не какая-то отдельно взятая привычка, а весь образ жизни, куда входят и питание, и своевременная профилактика заболеваний, и борьба с когнитивными расстройствами.

Голикова подчеркнула, что для здорового долголетия важна и культурная жизнь, хотя многие люди жалуются на недостаток времени для посещения театров, сообщает РИА Новости.

Незадолго до этого о здоровом долголетии высказался министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он заявил, что ключевым фактором, который формирует долголетие и здоровье, является образ жизни. При этом "много говорится сегодня о том, что мозг фактически — это ключевой орган, который формирует долголетие".

Наряду с этим глава Минздрава подчеркивал, что здоровый образ жизни "добавляет как минимум 10-15% к отведенному времени", имея в виду продолжительности жизни. Игнорирование здоровых привычек ведет к тому, что "последние 12 лет жизни очень часто сопряжены с бременем тяжелых хронических болезней".