Акиньшина показала идиллию с Козловским: наконец счастлива по-настоящему

Оксана Акиньшина и Данила Козловский с недавних пор наконец перестали скрывать свои отношения. Известная актриса опубликовала новую фотографию с артистом.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Оксана Акиньшина выложила снимок, на котором запечатлена с Данилой Козловским. Пара предстала на фоне знаменитого фонтана Треви в Италии.

"Мяу", - коротко подписала кадр Оксана.

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В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях. Причем не остались в стороне и знаменитости. Свои сердечки под постом Акиньшиной оставили телеведущая Юлия Бордовских, певица Альбина Джанабаева и актриса Катерина Шпица.

"Чувствуется, что Оксана, наконец, счастлива по-настоящему", "Ничто так не украшает женщину как любовь!", "Двоих обожала и вот вы вместе. Супер!", "Они созданы друг для друга!", "Сногсшибательная пара! Просто вау!", "Ура, они вместе!!! Счастья вам и взаимопонимания", "Сколько счастья и нежности в одном снимке", - высказались подписчики.

Напомним, Оксана Акиньшина и Данила Козловский оформили отношения тайно, без лишнего шума и людей. А в начале мая у актеров родился общий ребенок. Сын Лео появился на свет в одном из самых престижных роддомов России.

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