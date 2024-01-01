"Важное и необходимое в жизни решение": муж Агаты Муцениеце музыкант Петр Дранга заговорил о личной жизни

На протяжении долгого времени Петр Дранга считался одним из самых завидных холостяков. Однако не так давно он оформил отношения с актрисой Агатой Муцениеце.

Аккордеонист-виртуоз всегда мечтал о большой семье, ведь у него самого две сестры. Ему потребовалось немало времени, чтобы найти достойную спутницу жизни. Когда Петр встретил Агату, он сразу понял, что наконец его поиски увенчались успехом.

"Давным-давно у меня сложилось понимание, что семья — это основа всему. Выбор партнера и доверие к нему — это стратегически важное и необходимое в жизни решение. Я желаю абсолютно всем и каждому, у кого семьи еще нет, почувствовать, что это такое и какое это счастье. А тем, кто каким-то образом потерял это, обрести вновь", - передает слова Петра Дранги Starhit, которые он сказал после концерта "Мне б писать для тебя стихи", прошедший в День семьи, любви и верности в БКЗ "Октябрьский".

Напомним, о том, что у Агаты Муцениеце и Петра Дранги роман, стало известно в конце 2024 года. Поначалу пара скрывала отношения. Летом 2025-го музыкант и актриса сыграли роскошную свадьбу в самом центре Москвы. А в конце того же года супруги стали родителями.

Отметим, что для Петра Дранги этот ребенок стал первенцем. А вот у Агаты Муцениеце есть сын Тимофей и дочь Мия от первого брака с Павлом Прилучным.

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