Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) сорвали крупномасштабный теракт украинских спецслужб — подрыв российского военного аэродрома "Ростов-Центральный".

Как рассказали в ФСБ в пятницу, 10 июля, киевский режим планировал ударить по объекту с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, чтобы разрушить инфраструктуру аэродрома, уничтожить личный состав и подорвать самолеты.

В рамках оперативных мероприятий продолжается выявление лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта.

За день до этого стало известно о предотвращении теракта в отношении высокопоставленного сотрудника Министерства обороны России. Исполнителем, по замыслу украинских спецслужб, должна была выступить россиянка, которую куратор "держал на крючке" рассказами о влюбленности в нее. Девушку задержали на улице вместе с собакой — для корги потом нашли новых надежных хозяев.

Киевский режим вербует исполнителей преступлений, а потом зверски расправляется с ними вместо обещанного вознаграждения. Гражданка Украины Анастасия Березовская, совершившая теракт в Монако по заданию украинских спецслужб, ими же была ликвидирована. Тело застреленной женщины нашли в тайной могиле.