Киев собирался атаковать аэродром "Ростов-Центральный" дронами с ИИ

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный. Атаку готовили украинские спецслужбы при непосредственном участии западных кураторов. Они планировали устроить масштабную диверсию с использованием беспилотников под управлением искусственного интеллекта. Ситуация резко изменилась, когда агента Киева взяли на сопровождение сотрудники ФСБ. Контрразведка получила контроль над операцией.

Темный коридор. Что за металлической дверью – точно не известно. Поэтому первым работает спецназ, с автоматами наизготовку. Замок срезали кусачками. Вызвали взрывотехников. Робот осмотрел помещение. Сапер подтвердил – людей внутри нет. Бомбы – ловушки, готовой к подрыву, тоже.

Зато снаряженных беспилотников ни много ни мало – 13 штук. У каждого на подвесе – взрывчатка мощностью примерно с килограмм тротила. Всю партию забрали в лабораторию. Разобрали по винтику. Специалисты, изучив электронную начинку, пришли к выводу – это не просто комплект дронов, а целая мини – эскадрилья.

Именно в таком режиме дроны должны были атаковать военный аэродром в Ростовской области. Основные цели - ангары, самолеты, взлетно-посадочные полосы, личный состав. Организатор невиданного по масштабу теракта – Главное управление разведки Украины. Исполнитель – завербованный гражданин России. Вот только действовал он уже не по инструкциям киевских спецслужб, а ФСБ. Чекисты, узнав о том, что готовится теракт, включились в игру. На Украине об этом не догадывались. И продолжали сливать агенту оперативные сведения.

Крупнейший теракт сорван на этапе подготовки. Операция безнадежно провалена. И не только потому, что украинские спецслужбы потеряли агента, арсенал беспилотников и в очередной раз уронили репутацию. Главное - контрразведка теперь знает, что противник начал использовать для диверсий внутри нашей страны высокотехнологичные системы.

"Используемые украинскими спецслужбами беспилотные летательные аппараты снабжены системами искусственного интеллекта с возможностью распознавания целей на основе обработанных в процессе обучения данных, беспилотники уже получали возможность распознавать авиационную технику на аэродромах, в местах базирования", - пояснил Александр Свешников, ветеран органов госбезопасности, полковник.

А еще установлено, что это обучение проходило в государственном институте авиации Украины. Мероприятия по поиску возможных сообщников продолжаются. ФСБ напоминает: если вас пытаются завербовать, лучше сразу сообщить спецслужбам. Добровольно. Этот шаг, на который не сложно решиться, освободит от уголовной ответственности. И тяжелейших статей, как теракт или измена родине.