Американские военные самолеты этой ночью кружили над Персидским заливом, но новых ударов по Исламской республике не зафиксировано. Со вчерашнего дня в регионе затишье. Постарались посредники. Катар и Пакистан всеми силами пытаются снизить напряженность и усадить стороны за стол переговоров. США бряцают оружием и грозят в любой момент возобновить удары, но пока, очевидно, растеряли свой пыл.

Между Вашингтоном и Тегераном идут консультации по техническим вопросам - к явному неудовольствию Израиля. Тель-Авив нагнетает и стремится расшатать ситуацию. Премьер-министр Нетаньяху уже звонил Трампу и поделился разведданными о покушении на американского лидера, которое якобы готовит Иран.

На фоне эскалации последних дней судоходство в Ормузском проливе почти остановилось. За сутки его прошли 13 судов - против 110, которые курсируют там в обычное время. Цены на нефть этим утром вновь пошли вверх - после небольшого снижения накануне. Европе последние события на Ближнем Востоке подкинули поводов для волнения. О планах США вновь развязать агрессию Брюссель никто не предупредил. И тут в Старом Свете внезапно поняли, что полагаться могут только на себя. Если, конечно, хватит сил и ресурсов. Еврокомиссия призвала страны объединения не поддаваться панике при виде растущих цен на энергоносители. Но, похоже, получается не очень.

Сегодня в Брюсселе встречаются министры финансов сообщества. Но вряд ли они придумают что-то новое. Больше всех нервничают в Германии, которая стремительно теряет статус главной экономики ЕС. А тут еще подоспели неприятные новости от некогда могущественного немецкого автопрома. На фоне экономического спада, дорогих энергоносителей и высокой конкуренции "Фольксваген" вынужден экономить на сотрудниках. В ближайшие годы концерн закроет 4 завода и уволит 100 тысяч человек. По всей стране люди вышли на акции протеста. Среди участников - представители и других автогигантов, дела у которых идут не лучше.

По данным оппозиционной партии "Альтернатива для Германии", ежемесячно в немецком промышленном секторе сокращают 15 тысяч рабочих мест. Каждые 20 минут какая-либо компания объявляет о банкротстве. А правительство Мерца продолжает спонсировать Украину и фонтанировать идеями, где взять на это деньги. Из последних инициатив - немцев могут заставить скинуться на стратегический запас газа. Соответствующую строчку хотят включить в счета за электроэнергию.